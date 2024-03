Valeo : question d'équipement

(Boursier.com) — Valeo revient en arrière de 1% à 10,85 euros, alors que les analystes d'AlphaValue restent à l'achat sur l'équipementier automobile qui a réalisé lors du dernier exercice un EBITDA de 2,647 MdsE, en hausse de 60 points de base sur un an, pour un chiffre d'affaires de 22,044 MdsE, en amélioration de 11% à périmètre et taux de change constants. La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à 838 ME, soit 3,8% du chiffre d'affaires en hausse de 140 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023. Valeo soumettra au vote de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, l'augmentation du dividende par action à 0,40 euro par action...

Pour 2024, la société prévoit des revenus de 22,5-23,5 MdsE avec une marge d'Ebitda de 12,1% à 13,1%. Valeo compte augmenter de plus de 60% le résultat d'exploitation et la génération de cash entre 2023 et 2025.

Ajustement des prévisions

Mais la société a revu à la baisse ses objectifs 2025 en raison d'une croissance du marché automobile moins forte que prévu et d'un décollage plus lent qu'attendu du véhicule électrique. Le groupe anticipe désormais un chiffre de 24,5 à 25,5 milliards d'euros en 2025, contre 27,5 MdsE précédemment. "Nous avons construit un plan stratégique Move-Up sur la base d'un marché qui montait à 98 millions de voitures, 98,5 exactement en 2025. Le marché a changé", a déclaré Christophe Périllat, directeur général de Valeo pendant la conférence de présentation des résultats. Il a précisé que le nouvel objectif était basé sur des hypothèses prudentes afin de conserver une zone de confort.

Cotation...

Les résultats de Valeo ont dépassé les attentes et les prévisions pour 2024 impliquent une amélioration du consensus, écrit Citi... La banque affirme que la réalisation des objectifs sera essentielle pour que le cours rebondisse de manière significative, en raison de la faible visibilité dans le contexte macroéconomique actuel. Pour les équipes de 'Bloomberg Intelligence', les résultats de Valeo sont conformes aux attentes, et les objectifs revus à la baisse pour 2025 reflètent des défis déjà signalés par d'autres fournisseurs de pièces automobiles.

Parmi les autres avis, la SocGen a par ailleurs relevé à l''achat' sa recommandation sur le groupe en visant un cours de 13,5 euros, tandis que HSBC reste acheteur sur le titre avec un cours cible ramené à 14,50 euros. Le titre perd plus de 20% depuis le 1er janvier en Bourse de Paris.