Valeo publie un chiffre d'affaires de 4,4 MdsE au 3ème trimestre

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo a publié un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants. La direction du groupe souligne une très forte reprise de l'activité par rapport au 2ème trimestre.

Le chiffre d'affaires première monte s'établit à 3.751 millions d'euros, en baisse de 5% à périmètre et taux de change constants, affichant une performance en ligne avec celle du marché :

- En Europe, le chiffre d'affaires première monte affiche une performance de 5 points supérieure à celle de la production automobile ; Cette performance est tirée par un mix produit favorable dans les domaines du 48V, de l'ADAS et des systèmes d'éclairage ;

- En Chine, la surperformance qui s'élève à 4 points s'explique par le bon niveau d'activité des systèmes de vision et d'aide au stationnement (Pôle systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite) et des systèmes d'éclairage ;

- En Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires première monte est inférieure de 5 points à celle de la production automobile compte tenu d'un effet de base négatif (surperformance de 14 points au 3ème trimestre 2019) et d'un effet mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ;

- Au Japon, le Groupe est affecté par un mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) qui se traduit par une sous-performance de 10 points par rapport à la production automobile ;

? En Corée du Sud, la croissance du chiffre d'affaires première monte est inférieure de 15 points à celle de la production automobile suite à un mix produit temporairement défavorable vis-à-vis de Hyundai.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le Groupe affiche une performance de 4 points supérieure à celle de la production automobile. Tous les Pôles d'activité surperforment le marché grâce à l'entrée en production et à la montée en cadence de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés à l'assistance à la conduite (ADAS), systèmes liés à l'électrification (48V) et systèmes d'éclairage (LED)).

Malgré une production automobile perturbée par la crise sanitaire, Valeo conserve une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs.

Sur l'année 2020, le Groupe confirme son objectif d'une surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile.

Perspectives

Valeo a retenu, sur le second semestre, les prévisions de volumes de production publiées par IHS qui excluent tout impact défavorable significatif sur la production automobile, la chaine d'approvisionnement et l'évolution du marché d'une seconde vague de contamination liée au Covid-19.

Dans le cadre de ce scénario, à savoir une baisse de la production de 3% sur le second semestre, le Groupe se fixe les objectifs suivants :

- Une surperformance de l'ordre de 5 points sur l'année ;

- Confirmation de la baisse des pertes de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive par rapport au second semestre 2019 (en ligne avec les attentes du Groupe à savoir une légère baisse des pertes sur l'année 2020).

Au second semestre, perspectives financières révisées à la hausse :

- Une marge d'EBITDA supérieure à 12% du chiffre d'affaires (vs "environ 10% du chiffre d'affaires") ;

- Un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (vs "supérieur à 400 millions d'euros").

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré : "Dans le contexte de forte reprise de l'activité depuis avril, je tiens tout d'abord à remercier nos équipes, qui, audelà du strict respect du protocole sanitaire, ont veillé à la continuité des efforts de variabilisation des coûts et ont obtenu d'excellentes performances opérationnelles au moment du redémarrage de toutes nos usines, dans un environnement sanitaire qui reste complexe. Les mesures prises ont permis de baisser les coûts de structure dans tous les pays et tous les métiers du Groupe. La rigueur dans la gestion de nos frais généraux et de nos stocks a eu pour conséquence l'amélioration de notre génération de cash, ce qui permet la poursuite de nos investissements concentrés dans nos plateformes technologiques notamment celles du 48V en France et des caméras frontales en Allemagne et en Chine. Les actions engagées par le Groupe et l'amélioration de l'activité nous permettent de revoir à la hausse nos perspectives de résultats du second semestre 2020 annoncées en juillet dernier et nous rendent confiants dans leur réalisation, sauf bien sûr dégradation significative du marché suite au rebond du COVID 19."

"Le Groupe a mis en place un protocole sanitaire qui permet un fonctionnement normal de tous les sites, en assurant une protection maximale pour tous nos collaborateurs. Ce protocole, audité, s'applique de façon obligatoire et uniforme à l'ensemble des sites de Valeo à travers le monde (usines, centres de R&D et sièges sociaux)" explique le groupe.