Valeo : prolonge son rebond

(Boursier.com) — Valeo s'adjuge encore 3,6% à 23,75 euros sur la place parisienne ce mardi, alors que parmi les dernières notes de brokers, Citi a relevé son cours cible de 12 à 19 euros. L'équipementier automobile avait été dopé hier par une étude de Bank of America qui est passée de 'sous-performer' à 'acheter' sur le dossier, tout en portant son objectif de 12 à 27 euros. Selon le courtier, les attentes du consensus ont finalement été suffisamment réduites pour 2021 et au-delà pour redevenir plus constructif sur le titre. De plus, Valeo devrait davantage bénéficier que ses pairs du passage prévu à l'électrification des véhicules, notamment en Europe...