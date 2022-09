Valeo : prises de commandes en hausse de 50% pour la mobilité des biens et des personnes

(Boursier.com) — Du 20 au 25 septembre 2022, Valeo présentera au salon IAA Transportation de Hanovre, ses technologies dédiées au transport des biens et des personnes. Ensemble, elles ont généré, pour Valeo, une hausse des prises de commandes de 50% par rapport à ce qui avait été enregistré, quatre ans plus tôt, lors de l'édition précédente de ce rendez-vous professionnel européen.

Si leur montant se chiffre en milliards d'euros, c'est non seulement parce que le nombre de technologies proposées par Valeo pour les véhicules commerciaux a progressé lui aussi de 50%, mais aussi et surtout parce qu'elles répondent précisément aux transformations du secteur.

Valeo accompagne ces profonds changements avec des innovations accessibles au plus grand nombre. C'est aussi l'un des signes de l'accélération de sa stratégie de développement. Le Groupe l'avait annoncé en février 2022 avec son plan Move Up, sa stratégie de création de valeur au coeur des mégatendances qui bouleversent la mobilité des biens et des personnes. Dans cette logique, le Groupe montrera, dans la capitale de Basse Saxe, comment ses technologies s'appliquent aux véhicules commerciaux, avec ses systèmes d'électrification - et cela va au-delà des seuls moteurs électriques -, d'aides à la conduite, d'éclairages et de confort.

En matière de propulsion électrique, Valeo couvre une amplitude d'usages... maximale, allant du fret sur longues distances à la livraison du dernier kilomètre en centre urbain, sans oublier le transport de passagers. On pourra notamment découvrir, en allant de la haute puissance au bas voltage :

- le tout nouvel onduleur 800V SIC (carbure de silicium), cerveau commandant les moteurs électriques des poids lourds ;

- les eAxle 400V et 800V, unités placées au milieu des essieux des véhicules comprenant le moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance ;

- les systèmes hybrides 48V pour camionnettes ;

- la technologie Valeo Cyclee, module installé au coeur du pédalier, sans équivalent à ce jour dans le monde du cycle. Il

intègre un moteur électrique 48V, une boite de vitesses automatique et un logiciel prédictif. Il est particulièrement adapté aux vélos ou tricycles eCargo pour la livraison de marchandises, efficace, économique et écologique au coeur des villes.

Puisqu'il n'y a pas de véhicules électriques performants sans systèmes thermiques novateurs, Valeo exposera ses technologies de pilotage thermique de la batterie, ses climatisations et ses pompes à chaleur. Parmi elles, deux sont à mettre en exergue : Valeo REVO(R)-E HP R744 pour les bus électriques, capable de refroidir et de réchauffer la cabine, tout en consommant peu d'électricité, au bénéfice de l'autonomie du véhicule ; Valeo FlexHeater, chauffage intelligent pour camions électriques, utilisant les surfaces intérieures pour apporter le confort adapté au chauffeur avec une faible consommation énergétique.

De la bonne température dans l'habitacle à la réinvention de la vie à bord, il y a un pas que Valeo franchit, en développant des innovations qui augmentent la sécurité, le confort et la facilité de conduite. L'intelligence, matérialisée notamment par le logiciel, est au coeur de ces nouveaux systèmes. C'est le cas du DMS de Valeo (Driver Monitoring System - système de suivi du conducteur) intégré au montant intérieur de pare-brise des camionnettes. Il constitue une avancée majeure en prévenant de l'endormissement ou de la distraction.

Plus de sécurité, c'est aussi l'enjeu des éclairages "Full LEDs" pour camions de Valeo : ils savent désormais informer, guider, alerter, accompagner le conducteur au quotidien.

Le transport des biens et des personnes se transforme à grand pas et à grande vitesse. Valeo s'y est préparé, en investissant massivement chaque année en Recherche et Développement (plus de 10% de son Chiffre d'affaires première monte) pour être en mesure d'apporter dès à présent des solutions pertinentes et durables.