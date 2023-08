Valeo présentera ses technologies pour le software defined vehicle et l'avenir de la mobilité à l'IAA Mobility 2023

(Boursier.com) — Du 4 au 8 septembre 2023, Valeo sera à Munich à l'IAA Mobility 2023, l'un des plus importants rendez-vous industriels pour les acteurs de la mobilité, du développement durable et de la technologie.

A ne pas manquer :

*4/09 à 11:00 - Conférence de presse de Christophe Périllat - Directeur général, Hall A2/Stand C10

*6/09 à 11:15 - "Décarbonisation et économie circulaire dans l'industrie de la mobilité : accélérer, une responsabilité collective" Keynote de Christophe Périllat - Directeur général, Hall A1

*7/09 - voyage de presse sur le site de Valeo à Wemding, Bavière (nous contacter pour plus d'informations).

Valeo est au coeur des révolutions de la mobilité et un leader mondial des technologies qui façonnent son avenir. Valeo, entreprise engagée pour offrir une mobilité plus verte, plus sûre et accessible à tous, présentera sur son stand Hall A2/C10 ses solutions pour accompagner la transformation de l'industrie.

Valeo propose une gamme complète de solutions pour tous les niveaux d'électrification, de la basse tension 48V à la haute tension. Avec des plateformes standard et modulaires, Valeo soutient l'électrification de la mobilité pour les voitures mais aussi les vélos, les deux et trois roues ou les quatre roues légers. Lors de l'IAA Mobility 2023, Valeo présentera son nouveau 6-in-1 eAxle regroupant l'onduleur, le chargeur embarqué, le convertisseur DC/DC, l'unité de distribution d'énergie, l'eMotor et le réducteur.

S'appuyant sur l'expertise de Valeo, tant industrielle que logicielle, il permet d'offrir une intégration et une utilisation optimales. Clean Motion sera également présent sur le stand de Valeo avec EVIG, un droïde à trois roues conçu par Clean Motion et propulsé par le moteur Valeo e-access et des panneaux solaires. EVIG permet d'optimiser les livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain grâce à son rapport poids/volume de chargement le plus léger du marché et à son espace de chargement flexible, ainsi qu'à ses services de connectivité.

Comme l'électrification ne peut être efficace sans une gestion thermique efficace, Valeo propose les meilleures technologies pour garantir la performance, la durée de vie et la sécurité de la batterie, ainsi que pour assurer le confort des passagers tout en en minimisant l'impact sur l'autonomie. Valeo présentera à Munich sa pompe à chaleur intelligente (Smart Heat Pump), compacte et centralisée. Grâce à l'intégration complète des composants de réfrigération et de refroidissement et à des logiciels performants, elle simplifie l'intégration du système et libère de l'espace sous le capot.

Les voitures du futur se distingueront par une connectivité optimisée, une expérience utilisateur intuitive et de nombreuses aides à la conduite ou au stationnement automatisées. Valeo mobilise ses expertises industrielles et logicielles pour la protection des passagers et la création d'un habitacle confortable. Le Cocoon présenté sur le stand exposera les dernières solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure pour un voyage sûr et agréable.

En tant que leader mondial dans le domaine des ADAS, Valeo offre le plus large portefeuille de technologies de perception de l'industrie et toutes les technologies permettant de relever les défis du véhicule défini par logiciel (software defined vehicle).

Par exemple, Valeo développe une pile complète de logiciels basés sur l'IA pour le traitement du signal, la vision par ordinateur, la fusion des données et le contrôle du véhicule. Cette pile logicielle sera hébergée dans un contrôleur de domaine central (domain controller), complété par des contrôleurs de zone (zone controllers), tous également proposés par Valeo. En collaboration avec BMW et Deutsche Telekom, Valeo présentera une démonstration de téléopération sur son stand, avec la possibilité de téléopérer une voiture à distance pour des manoeuvres de stationnement, démontrant ainsi le potentiel de nouveaux types de services tels que les services de voiturier téléopérés.

Aujourd'hui, l'éclairage s'étend à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule, pour améliorer la signalisation et la sécurité, pour améliorer l'expérience de conduite, mais aussi pour renforcer la communication et l'image de marque des constructeurs. Ici aussi, Valeo déploie son savoir-faire industriel et logiciel.. Valeo, leader mondial des systèmes de visibilité, a développé le jumeau numérique pour aider ses clients à gérer les caractéristiques de l'éclairage multi LED, à intégrer les spécifications du véhicule et à fournir en temps réel une visualisation holistique de la conception.

Enfin, Valeo s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à préserver les ressources naturelles en adoptant les principes de l'économie circulaire, dès la phase de conception du produit en faisant les bons choix en matière de matériaux, de technologie et de design. A l'IAA Mobility 2023, Valeo présentera Canopy, le premier essuie-glace conçu pour réduire les émissions de CO2 de 61% par rapport à un balai d'essuie glace Valeo représentatif de la majorité des balais d'essuie glace commercialisés sur le marché européen et PURELIGHT, un concept disruptif de phare conçu avec des matériaux bio sourcés et une fabrication additive qui permet la réparation et la réutilisation des matériaux pour minimiser son poids et prolonger son cycle de vie.