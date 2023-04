Valeo présente ses solutions en composites au JEC World 2023

(Boursier.com) — La lutte contre le réchauffement climatique, l'électrification de la mobilité et la raréfaction des ressources appellent l'industrie automobile à se réinventer et à innover. Valeo a pris un engagement fort pour réduire son impact carbone avec pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050. Afin de pouvoir offrir à ses clients des produits tout aussi sûrs mais également plus durables, Valeo a développé une réelle expertise dans les matériaux innovants, avec des équipes dédiées à leur développement et à l'étude de leurs différentes applications.

Valeo a choisi de travailler en particulier avec les organosheets, des composites haute performance constitués d'un tissu de fibres longues de verre intégré dans une matrice thermoplastique. Leur empreinte carbone est plus faible que celle de l'aluminium et peut aller, par exemple pour une poutre de pare choc, jusqu'à -80% d'équivalent CO2, avec en outre un gain en poids de 12%.

Ces matériaux offrent une grande rigidité, permettant une excellente résistance aux chocs, indispensable pour la sécurité des passagers mais également pour protéger la batterie des véhicules électriques. Les propriétés de ce matériau ouvrent de nombreuses opportunités pour intégrer des technologies telles que le LiDAR ou encore des supports d'éclairage en garantissant la stabilité des panneaux lumineux et des radars présents en face avant.

Francisco Moreno, Directeur du Pôle Systèmes Thermiques de Valeo explique : "les possibilités ouvertes par les matériaux composites dans l'industrie automobile sont nombreuses et Valeo est fier d'être l'un des pionniers dans leur utilisation. Aujourd'hui, nos pièces de structure en matériaux organosheet sont produites en série et nous poursuivons nos efforts pour développer de nouveaux matériaux innovants et de nouvelles applications. Nous sommes convaincus que les matériaux composites nous permettront de continuer à rendre accessibles au plus grand nombre des solutions et services pour une mobilité plus sûre et décarbonée."