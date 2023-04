Valeo présente au salon Auto Shanghai 2023 ses dernières technologies

(Boursier.com) — La Chine est le plus grand pays de Valeo avec 35 sites et près de 20.000 collaborateurs. Depuis son installation en 1994 et conformément à sa stratégie d'"être chinois en Chine", le groupe a renforcé sa présence dans le pays jusqu'à faire désormais partie intégrante de l'écosystème local. 4.000 ingénieurs y préparent aujourd'hui la mobilité du futur.

Depuis trois décennies, Valeo a tissé des relations de confiance avec les fabricants et fournisseurs locaux. Nos quatre pôles ainsi que Valeo Service sont actifs dans le pays. Notre production s'adresse au marché chinois et notre chaîne d'approvisionnement est locale. Plus de 90% de notre production en Chine est destinée au marché automobile national, le plus important au monde. En 2022, la Chine a représenté 18% du chiffre d'affaires du Groupe.

Les constructeurs chinois, traditionnels mais également les nouveaux entrants sur le marché, comptent pour plus de 40% de notre chiffre d'affaires première monte et représentent 45% de nos prises de commandes dans le pays.

Song ZHOU, Président de Valeo Chine, explique : "En 2022, Valeo a lancé le plan Move Up qui identifie quatre axes de développement stratégique, alignés sur les tendances du marché : l'accélération de l'électrification, l'accélération des ADAS, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule. Ces piliers sont au coeur de l'évolution du marché automobile en Chine. La première année de mise en oeuvre de ce plan dans notre pays a été concluante avec un chiffre d'affaires en croissance de 7%, supérieure à celle du marché, et des prises de commandes s'élevant à 2,2 fois notre chiffre d'affaires."