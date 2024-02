Valeo participera au festival South By Southwest 2024

(Boursier.com) — Du 10 au 12 mars 2024, Valeo participera pour la première fois au festival South by Southwest (SXSW), rendez-vous montant des acteurs mondiaux de la technologie, à Austin, Texas, avec un espace de démonstration au Comedor - 501 Colorado Street.

"Pour répondre aux attentes des utilisateurs et aux défis climatiques, la mobilité évolue plus rapidement que jamais. Valeo est le partenaire technologique de référence des constructeurs automobiles et des acteurs de la mobilité dans le monde entier pour développer des solutions pour une mobilité plus respectueuse de l'environnement, plus sûre, plus connectée et plus diversifiée et accessible à tous" commente le groupe.

A SXSW, Valeo présentera une expérience unique de jeu en réalité étendue (XR) à laquelle les passagers peuvent jouer sur des téléphones ou des tablettes connectés au wifi d'un véhicule.

Valeo, leader mondial des systèmes d'aide à la conduite, met à profit son expertise pour offrir aux développeurs de jeux vidéo et aux constructeurs automobiles les moyens de développer un nouveau type de jeu combinant l'environnement réel du véhicule et des éléments en 3D.

Pour la première fois et grâce à un logiciel développé par Valeo, le jeu utilise les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) du véhicule - caméras, radars, capteurs à ultrasons - ainsi que les algorithmes de perception et d'intelligence artificielle (IA) déjà embarqués pour insérer l'environnement réel de la voiture dans jeu.

Cette démonstration de ce que le kit de développement logiciel de Valeo pour la réalité augmentée pourrait apporter à l'industrie est une preuve de concept pour un nouveau type de divertissement embarqué.

Valeo présentera également ses dernières technologies pour une mobilité plus sûre, plus durable et plus connectée :

* les organisateurs de SXSW et l'équipe Valeo à se déplaceront dans Austin au volant des voiturettes de golf électriques de Valeo

* Valeo Cyclee sera présenté sur un vélo FUELL. Valeo CycleeTM est un moteur électrique de vélo utilisant la technologie 48V de Valeo. Il s'adapte à vos habitudes et vos attentes grâce à son mode prédictif et permet de booster toutes vos sorties, même les plus difficiles, grâce à son changement de vitesse automatique à sept rapports et au couple de la boîte de vitesses le plus élevé du marché (130NM). Avec une performance sonore améliorée de plus de 7 décibels, Valeo Cyclee est désormais plus silencieux que jamais.

* Valeo Panorama XR permet aux conducteurs de partager leurs trajets depuis l'écran de leur smartphone et de faire profiter à leurs proches d'une vue à 360o de l'environnement de la voiture, comme si elle était filmée par un drone. Pendant SXSW, les visiteurs pourront profiter de magnifiques vues en temps réel de la baie de San Francisco.

* Le nouveau système Valeo IneezTM Air Charging offre une solution efficace et pratique de recharge des véhicules électrique par induction, sans aucun câble de charge. Valeo Ineez Air Charging est la seule solution sans fil qui utilise une fréquence ultra basse, autour de 3kHz, offrant une expérience de charge plus simple et plus sûre. Il est compatible avec toutes les bornes de charge actuellement disponibles sur le marché et permet également la charge des véhicules autonomes qui peuvent simplement se positionner sur une zone de charge par induction.

* Valeo SCALA 3, le LiDAR (Light Detection & Ranging) de 3ème génération de Valeo offre des performances inégalées grâce aux innovations de Valeo tant pour les équipements que pour les logiciels de perception. Valeo SCALA 3 offre une perception avancée dans toutes les conditions, répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées de l'industrie automobile.