Valeo : nouveau coup de pression

(Boursier.com) — Valeo reperd 2,5% à 15,60 euros ce mercredi, alors que Moody's a maintenu la note émetteur long terme 'Baa3' de l'équipementier, mais en abaissant la perspective associée de 'stable' à 'négative'... L'agence explique que son choix reflète le risque accru que Valeo ne soit pas en mesure d'atteindre des ratios de crédit correspondant à sa notation Baa3 d'ici 2023, compte tenu des effets dilutifs liés à la consolidation par intégration globale de sa coentreprise précédente Valeo eSiemens et de perspectives de plus en plus difficiles pour l'industrie automobile pour 2023, ainsi que de défis persistants liés à l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie qui n'ont pas encore été entièrement répercutés sur les équipementiers. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a ramené sa cible de 21 à 17,5 euros avec un avis à 'conserver' et Goldman Sachs a réduit son objectif de 25 à 20 euros, tout en restant à 'acheter'.