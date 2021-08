Valeo : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'

Valeo : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'









(Boursier.com) — Moody 's confirme la note crédit long terme de Valeo à 'Baa3' et relève la perspective associée de 'négative' à 'stable'. "La confirmation des notes reflète le redressement rapide de Valeo après l'épidémie mondiale de coronavirus et notre attente de nouvelles améliorations de la rentabilité, de la génération de trésorerie et du désendettement", affirme Falk Frey chez Moody's. "La perspective 'stable' reflète la forte position de trésorerie de Valeo et les améliorations attendues en termes de rentabilité et de flux de trésorerie qui placeront la société dans une position solide pour la notation 'Baa3' dans les 12 à 18 prochains mois", ajoute M.Frey.