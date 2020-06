Valeo : Moody's maintient sa notation, mais la perspective est 'négative'

(Boursier.com) — Moody's, qui avait placé sous revue la note crédit de Valeo le 26 mars, confirme ce matin ses notes émetteur long terme et senior non garantie à 'Baa3'. La perspective est en revanche 'négative'. "La confirmation de la notation de Valeo reflète les attentes que l'entreprise se remettra rapidement des conséquences négatives de l'épidémie mondiale de coronavirus sur ses paramètres de crédit en 2020... Les marges et l'endettement de Valeo seront cependant encore faibles pour une note 'Baa3' en 2021 et les perspectives négatives indiquent le risque d'un déclassement si le marché mondial de l'automobile ne se redresse pas comme prévu ou si Valeo ne parvient pas à réaliser sa surperformance attendue d'au moins 500 points de base".