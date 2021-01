Valeo : marque une pause

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo reperd 1% à 31,60 euros ce mardi, malgré JP Morgan qui a revalorisé l'équipementier de 28 à 38 euros en conseillant de 'surpondérer' le dossier. Citigroup avait déjà porté son objectif de cours de 26 à 35 euros fin 2020. Morgan Stanley vise lui aussi 35 euros, tout en restant à 'surpondérer' après la forte reprise de l'activité du troisième trimestre et le relèvement de ses objectifs pour la seconde partie de l'exercice... L'équipementier automobile, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros au T3, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants, vise désormais au second semestre une marge d'EBITDA supérieure à 12% du chiffre d'affaires (vs "environ 10% du chiffre d'affaires") et un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (vs "supérieur à 400 ME").

Sur l'année 2020, le groupe avait également confirmé son objectif d'une surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile...