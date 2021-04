Valeo : marche arrière

(Boursier.com) — Valeo recule de plus de 3% ce jeudi à 27,40 euros, alors que le groupe a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4.667 millions d'euros... Par rapport au 1er trimestre 2020, ce chiffre d'affaires consolidé est en progression de 8% à périmètre et taux de change constants. Les variations des taux de change ont un impact négatif de 3,5% en raison, principalement, de l'appréciation de l'euro face au dollar américain, au réal brésilien et au yuan chinois. Les changements de périmètre n'ont pas d'impact sur la période.

Le chiffre d'affaires première monte a progressé de 7% à périmètre et taux de change constants, tiré par la croissance du chiffre d'affaires en Asie, notamment en Chine. Le chiffre d'affaires du marché du remplacement est en hausse de 8% à périmètre et taux de change constants.

Après la baisse d'activité liée à la crise sanitaire, l'équipementier automobile confirme avoir connu une forte reprise, lui permettant d'atteindre, au 1er trimestre 2021, un chiffre d'affaires proche de celui du 1er trimestre 2019, à périmètre et taux de change constants dans un marché automobile qui reste en baisse de 12%.

Dans un scenario de croissance de 10% de la production automobile mondiale en 2021, Valeo compte toujours poursuivre sa surperformance et améliorer ses résultats malgré des coûts additionnels estimés à environ 80 millions d'euros, liés aux perturbations d'approvisionnement et à la hausse du prix de certaines matières premières. Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities est repassé à l'achat sur Valeo en rehaussant sa cible de 32,8 à 35,9 euros.