Valeo : les résultats annuels seront connus demain

(Boursier.com) — Quelques semaines après la présentation d'un nouveau plan stratégique pour la période 2020-2022 peu convaincant, c'est un euphémisme, Valeo dévoilera demain la teneur de ses résultats 2019. L'équipementier visait sur la période une croissance de l'EBITDA en valeur, une marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence comprise entre 5,8% et 6,5% (hors impact ponctuel de la grève chez General Motors en Amérique du Nord) et une poursuite de la génération de cash-flow libre au second semestre.

Sur le seul quatrième trimestre, le consensus 'Bloomberg' attend un Ebitda de 2,4 milliards d'euros pour des revenus de 4,77 MdsE.

Le titre connait un début d'année pour le moins compliqué avec un repli d'environ 14% depuis le premier janvier contre une hausse de près de 2% pour le CAC40.