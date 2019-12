Valeo : le marché n'est pas convaincu, le titre chute

Valeo : le marché n'est pas convaincu, le titre chute









(Boursier.com) — Valeo creuse ses pertes en séance après la présentation de son nouveau plan stratégique pour la période 2020-2022. Le titre de l'équipementier automobile trébuche désormais de plus de 8% à 32,7 euros, en dernière position du SRD. Des objectifs jugés décevants et la forte hausse de la valeur depuis le début de l'année expliquent cette consolidation appuyée ce mardi.

Le groupe entend combiner croissance et résilience et se focaliser sur l'amélioration de sa profitabilité et de sa génération de cash-flow libre d'ici 2022. Il vise ainsi une marge d'Ebitda de plus de 15% en 2022 grâce à la demande des constructeurs en systèmes d'électrification et d'aides à la conduite qui lui permettront d'augmenter sensiblement son contenu moyen par véhicule.

Analystes sceptiques

A 'vendre' sur le dossier, Citi explique que les nouveaux objectifs financiers de Valeo sont légèrement supérieurs au consensus, tandis que le cash-flow libre reste la priorité dans un environnement automobile difficile. Selon le courtier, l'augmentation du contenu par véhicule et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle devraient entraîner une progression des marges, tandis que la réduction de la R&D et des dépenses en immobilisations en pourcentage des ventes devraient soutenir la FCC.

Jefferies ('sous-performer') se montre beaucoup plus réservé, indiquant que les nouveaux objectifs "semblent encore plus ambitieux" que ceux du plan de 2017 que la société n'a pas atteints. La guidance de chiffre d'affaires pour 2022 est supérieur de 4% au consensus tandis que l'Ebitda est supérieur de 18% ; le FCF est "à peu près en ligne".

Oddo BHF et BoAML réitèrent également leur avis négatif sur le dossier suite à ces annonces.