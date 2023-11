Valeo : Le LiDAR SCALA 3 reçoit le prix CES 2024 de l'innovation dans la catégorie "Technologies automobiles et mobilité avancée"

(Boursier.com) — Valeo annonce que son LiDAR (Light Detection & Ranging) SCALA 3 a reçu le prix de l'innovation "CES 2024 Innovation Award", dans la catégorie "Technologies automobiles et mobilité avancée". Cette récompense est décernée par le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2024.

Alors que l'industrie reconnaît le rôle clé de la technologie LiDAR dans le développement de la mobilité autonome, ce prix reconnaît une fois de plus le rôle de pionnier de Valeo dans l'introduction de cette technologie dans l'industrie automobile et dans sa production à grande échelle.

Avec le SCALA 3, le système de perception LiDAR de 3ème génération de Valeo, le Groupe propose un capteur LiDAR haute résolution offrant une perception avancée dans toutes les conditions et répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes de l'industrie automobile. Le nuage de points à haute densité du SCALA 3 et son logiciel de perception basé sur l'IA permettent une conduite autonome à grande vitesse sur autoroute dans un plus grand nombre de conditions. Le SCALA 3 permet ainsi d'améliorer les performances, et donc la valeur pour l'utilisateur final, grâce à une large extension du domaine d'opération des systèmes de conduite autonome de niveau 3. Son évolutivité est également particulièrement adaptée aux flottes de robotaxis de niveau 4.

Du 8 au 12 janvier, Valeo présentera le LiDAR SCALA 3 sur son stand au CES 2024 et, pour la première fois, donnera aux visiteurs l'occasion de découvrir le logiciel de perception basé sur l'IA et comment il permet de classer les objets identifiés par le le nuage de points du LiDAR.