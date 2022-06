Valeo : le LiDAR 3ème génération choisi par Stellantis

(Boursier.com) — Stellantis a choisi le LiDAR de troisième génération de Valeo pour équiper, dès 2024, plusieurs modèles de ses différentes marques automobiles. Le LiDAR Valeo Scala 3 permettra à ces véhicules d'être certifiés pour le niveau 3 d'autonomie, autorisant leurs conducteurs à lâcher le volant et à quitter la route des yeux, en toute sécurité.

Le LiDAR génération 3 de Valeo "voit tout, voit loin, voit même ce qui est invisible", selon les termes du Français. Le LiDAR identifie ainsi à plus de 150 mètres sur le bitume noir d'une route non éclairée un objet abandonné, comme un pneu par exemple, que ni les caméras, ni les radars, ni même l'oeil du conducteur ne peuvent détecter. Il reconstruit l'environnement de la voiture en une image 3D faite de nuages de points avec une résolution inégalée à ce jour sur un système automobile. Ainsi, il caractérise la topologie de la route et détecte les marquages au sol.