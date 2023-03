Valeo : le dividende sera payé le 31 mai

(Boursier.com) — Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 24 mai, à 14h30, au Pavillon Vendôme, à Paris.

Dividende

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,38 euro par action ayant droit au dividende.

En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 29 mai, avec une date de référence (record date) fixée au 30 mai et mis en paiement le 31 mai.

Au Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration a également décidé de proposer aux actionnaires de ratifier la cooptation d'Alexandre Dayon et de Stéphanie Frachet en qualité d'administrateurs et de renouveler les mandats d'administrateur de Stéphanie Frachet et de Patrick Sayer qui arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2023.

Les actionnaires seront par ailleurs appelés à se prononcer sur :

- la rémunération au titre de l'exercice 2022 des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux ;

- les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023

Emission d'actions et actions gratuites

Il sera proposé aux actionnaires de Valeo de se prononcer sur une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions à l'effet de la substituer à la précédente autorisation, approuvée par l'Assemblée générale du 26 mai 2021.

Les actionnaires seront invités à renouveler les autorisations et délégations financières à donner au Conseil d'administration en matière notamment d'émission d'actions et autres valeurs mobilières qui sont similaires à celles approuvées lors de l'Assemblée générale du 26 mai 2021.

Enfin, il sera proposé aux actionnaires de modifier les statuts à l'effet notamment d'organiser la représentation des salariés actionnaires au Conseil d'administration.

Il est précisé que le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions pourront être consultés sur le site Internet de Valeo à la rubrique Investisseurs et Actionnaires/ Assemblée générale, à partir du 31 mars.

L'Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du groupe.