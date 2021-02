Valeo : la BEI approuve le financement des projets de recherches dans les technologies de réduction de C02 et d'amélioration de la sécurité active

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissements a approuvé une enveloppe de 600 millions d'euros au bénéfice de l'équipementier automobile Valeo pour le financement de ses projets de recherche menés en Europe, principalement en France, mais aussi en Allemagne, en République Tchèque et en Irlande, dans les domaines de la réduction des émissions de CO2 et l'amélioration de la sécurité des véhicules. Cette enveloppe de financement, qui souligne la vocation de la BEI à soutenir la recherche et l'innovation ainsi que la transition vers une économie sobre en carbone et respectueuse de l'environnement, est mise à disposition de Valeo à des conditions attractives. Un premier prêt de 300 ME vient d'être signé.

Ce prêt dont le versement est prévu d'ici mai 2022, sera consacré à des projets de recherche en matière d'électrification et d'amélioration de l'efficience énergétique des véhicules (systèmes 48V, systèmes de refroidissement des batteries, systèmes de confort thermique à haute efficience énergétique...), ainsi qu'en matière d'amélioration de la sécurité (systèmes d'assistance à la conduite et de conduite autonome, systèmes d'éclairage et d'essuyage intelligents...), domaines dans lesquels la demande du marché et le potentiel de croissance pour Valeo sont les plus forts.

Les investissements de Valeo dans ces projets s'élèveront à plus de 1,4 milliard d'euros sur une période de quatre ans.

En 2019, 57% du chiffre d'affaires première monte de Valeo a été généré par des technologies permettant la réduction des émissions de CO2 et 36% par des technologies permettant d'améliorer la sécurité active. Le groupe a placé l'innovation au coeur de sa stratégie ; en 2019, près de la moitié (47%) des commandes enregistrées par Valeo ont concerné des innovations qui n'existaient pas il y a trois ans.

Valeo vient d'annoncer son engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits et à réaliser 45% de cet objectif d'ici 2030.

La Banque européenne d'investissements est un partenaire long-terme de Valeo. En 2009 déjà, la BEI avait accordé un financement de 300 ME à l'équipementier automobile pour ses projets de recherche dans la réduction des émissions de CO et la sécurité active des véhicules.