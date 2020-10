Valeo : l'ambiance retombe déjà

(Boursier.com) — Valeo reperd 1% à 27,70 euros ce mardi, alors que Goldman Sachs a ajusté son objectif de cours de 20 à 22 euros, tout en restant à 'vendre' sur le dossier. Le reconfinement de certains pays européens est un mauvais point pour l'activité après l'amélioration de l'été. Bank of America avait auparavant ajusté son cours cible à 35 euros tout en restant à l''achat'. Le courtier estimait que la JV Valeo Siemens eAutomotive pouvait devenir "un créateur de valeur clé" pour le titre dans les années à venir... BofA considère que la forte exposition aux voitures hybrides rechargeables et aux voitures électriques à batterie en Europe devrait lui permettre de croître plus rapidement que prévu initialement alors que les volumes surprennent à la hausse. La part de Valeo dans l'entreprise commune est désormais évaluée à 6 euros par action contre 4 euros précédemment, ce qui reste prudent...