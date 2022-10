Valeo : guidance 2022 confirmée après un 3e trimestre dynamique

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, la production automobile est en hausse de 27% par rapport à la même période en 2021. Elle bénéficie d'un effet de base favorable, conséquence de la pénurie de composants électroniques qui avait fortement pénalisé la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile au 3ème trimestre 2021.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé de Valeo s'élève à 5,259 milliards d'euros, en hausse de +33% par rapport à la même période en 2021 (3,964 MdsE).

A fin septembre, soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Valeo s'établit à 14,678 MdsE (12,958 MdsE à fin septembre 2021). Il est en croissance de 7% à pcc et de +13% en données publiées.

Perspectives

"La forte hausse de notre chiffre d'affaires au 3e trimestre 2022 dans un contexte qui reste affecté par la pénurie de composants électroniques reflète la bonne capacité de croissance de Valeo", commente Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.

Au vu des dernières estimations de production automobile publiées par S&P Global le 14 octobre 2022, des niveaux actuels des prix des matières premières et des prix estimés de l'énergie, de la dynamique constructive des discussions sur les prix menées avec ses clients et de l'efficience opérationnelle constatée dans ses usines, Valeo confirme ses objectifs financiers 2022 publiés le 25 février dernier soit :

- un chiffre d'affaires compris entre 19,2 et 20 MdsE

- un Ebitda de 11,8% à 12,3% du chiffre d'affaires

- une marge opérationnelle entre 3,2 et 3,7% du chiffre d'affaires

- un cash flow libre d'environ 320 ME.