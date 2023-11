Valeo fournira la chaîne de traction électrique pour le programme de véhicules électriques de Mahindra & Mahindra

(Boursier.com) — Valeo , leader mondial des technologies d'électrification de la mobilité, a été choisi par Mahindra & Mahindra (M&M), premier constructeur indien de SUV, pour fournir la chaîne de traction électrique d'une gamme de sa plate-forme de véhicules de tourisme "Born Electric", et le chargeur embarqué de ses véhicules utilitaires électriques.

La commande totale de près d'un milliard de dollars, était incluse dans les résultats annoncés du troisième trimestre de Valeo.

Avec son nouveau véhicule électrique ultramoderne "Born Electric", Mahindra & Mahindra concrétise son ambition de mener la révolution de la mobilité électrique en Inde en s'appuyant sur ses trois piliers stratégiques que sont la marque, le design et la technologie pour développer une offre complète de SUV électriques. Valeo propose des solutions pour répondre aux besoins de tous les usagers de la route et est un leader mondial des technologies d'électrification.

Valeo investira à proximité de l'usine Mahindra de Pune, dans le Maharashtra, pour localiser la production du groupe motopropulseur électrique en Inde. Elle comprendra le moteur électrique, son onduleur et la boîte de vitesses, ainsi que l'électronique de puissance intégrée 3-en-1 bidirectionnelle Combo qui intègre le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur DC-DC et l'unité de distribution d'énergie (PDU).

Xavier Dupont, Président du Pôle Systèmes de Propulsion de Valeo, explique "chez Valeo, nous sommes convaincus que l'électrification est l'avenir de la mobilité et nous avons développé les meilleures technologies pour répondre à la demande croissante de nos clients. Nos solutions, développées et produites localement, permettront à Mahindra & Mahindra d'offrir à ses clients indiens des véhicules électriques à plus haute tension et avec une plus grande autonomie. Ce partenariat avec Mahindra & Mahindra est une étape majeure pour Valeo sur le marché indien des véhicules électriques".

Jayakumar G, Directeur général de Valeo Inde, déclare : "Nous sommes fiers d'être associés à Mahindra & Mahindra pour équiper leur dernière plateforme de véhicules électriques avec nos technologies d'électrification. Nous allons investir pour localiser la production de cette nouvelle commande en Inde. Je tiens à remercier chaleureusement la direction de Mahindra & Mahindra pour la confiance qu'elle accorde à Valeo. Ce n'est que le début de la transition vers les véhicules électriques et Valeo accélère pour être prêt à affronter la révolution des véhicules électriques en Inde et contribuer à une mobilité plus verte et plus sûre".