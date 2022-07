Valeo : forte dynamique commerciale et confirmation de la guidance

(Boursier.com) — Valeo publie un chiffre d'affaires de 9.419 millions d'euros, en croissance de 5%. Le groupe souligne une surperformance dans toutes les régions de production à hauteur de +3 points au niveau mondial. L'activité du remplacement est en forte croissance de 11% à périmètre et taux de change constants vs 2021. Le Cash flow libre est de 179 millions d'euros.

La Marge d'EBITDA ressort à 11,8% du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT à 2,7% du chiffre d'affaires. La Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est de -76 millions d'euros, en ligne avec l'objectif de réduire de 50% sur l'année, les pertes de Valeo Siemens

eAutomotive.

La Guidance 2022 est confirmée avec une forte dynamique commerciale sur la base de prises de commandes de 13,1 milliards d'euros pour Valeo et 2,9 milliards d'euros pour VSeA, qui valide les perspectives de croissance du Plan 'Move Up' et confirme Valeo comme un acteur engagé de la mobilité durable.

"La bonne résilience de nos résultats du 1er semestre 2022 dans un contexte difficile, marqué par une inflation élevée, la pénurie de composants électroniques, les mesures de confinement en Chine et le conflit en Ukraine reflète la capacité de Valeo à surmonter les défis majeurs de la période. Grâce à l'excellent travail des équipes de Valeo, la croissance de nos ventes surperforme l'évolution de la production automobile dans toutes les régions du monde et notre génération de cash flow libre de 179 millions d'euros, est supérieure aux attentes. Nous sommes particulièrement satisfaits du niveau élevé des prises de commandes, dont plusieurs particulièrement stratégiques dans l'électrification et l'assistance à la conduite. Cela illustre l'accélération de Valeo et les fortes perspectives de croissance de notre plan Move Up. Enfin, l'intégration de Valeo Siemens eAutomotive s'effectue comme prévu et nous permettra de réaliser les 120 millions d'euros de synergies annoncées à l'horizon 2025. Sur la base des estimations de production automobile publiées par S&P Global Mobility pour le second semestre, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre guidance 2022. Nous sommes ainsi parfaitement en ligne avec notre plan Move Up." conclut Christophe Périllat, Directeur Général.