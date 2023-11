Valeo et Qualcomm renforcent leur collaboration technologique pour soutenir la petite mobilité (2 roues et 3 roues) en Inde

(Boursier.com) — Valeo et Qualcomm Technologies Inc ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord (Memorandum of Understanding) visant à explorer les possibilités de collaboration en matière d'innovation pour les segments des deux-roues et trois-roues en Inde.

Ces nouveaux échanges s'inscrivent dans le prolongement du partenariat entre les deux entreprises qui collaborent depuis de nombreuses années pour fournir des unités de calcul avancées pour la télématique et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules définis par logiciel (software defined vehicles).

Cette mise en commun des portefeuilles riches et complémentaires des deux groupes permettra d'offrir des solutions pour contribuer à améliorer la sécurité des deux roues et des trois-roues, mais également pour accélérer l'adoption de services numériques connectés au cloud, offrant ainsi une plus grande sécurité et une expérience numérique toujours plus connectée aux conducteurs. Elles associeront les solutions Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm Technologies pour les 2 roues et les nouvelles catégories de véhicules, avec les technologies Valeo pour l'affichage, la télématique et les capteurs, ainsi qu'avec l'expertise logicielle du Groupe, afin de développer une solution complète comprenant des modems cellulaires embarqués, des écrans connectés, des fonctions d'aide à la conduite et des clusters connectés.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux conducteurs de rester concentrés sur la route tout en étant connectés en temps réel à leurs applications smartphone préférées, aux systèmes de navigation ou aux divertissements basés sur le cloud. La connectivité renforcera également la sécurité du véhicule et des passagers, sur la route et en dehors, grâce à des informations en temps réel sur le trafic et les risques potentiels sur la route, à des mises à jour de logiciels et de cybersécurité, ou encore à la surveillance et au suivi des véhicules à deux et à trois roues.

En Inde, les marchés des deux roues et des trois roues sont en pleine expansion. Valeo et Qualcomm Technologies reconnaissent l'importance de l'écosystème et du marché indien, composé d'acteurs solides basés dans le pays et qui se développent à l'étranger. Cette collaboration élargie vise à tirer parti de la forte présence locale des deux entreprises en matière de recherche et de développement et des capacités de production locales de Valeo. En travaillant ensemble, les sociétés espèrent offrir aux constructeurs des solutions complètes basées sur les meilleures technologies automobiles.