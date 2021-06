Valeo et Navya étendent leur collaboration

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo et Navya renforcent leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes. Les navettes de Navya (180 unités vendues au 31 décembre 2020) circulant à travers le monde sont déjà dotées de technologies de Valeo. L'objectif est d'intensifier le programme de Recherche et Développement pour mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années.

Valeo fournira à Navya des capteurs et les algorithmes associés, permettant une perception fine de l'environnement du véhicule, tandis que Navya partagera les données techniques et fonctionnelles collectées au cours des expérimentations. A l'issue de cette phase Valeo assurera la fourniture industrielle des composants retenus, en vue de leur intégration dans les solutions autonomes commercialisés par Navya.

D'un point de vue technologique, la collaboration portera notamment sur les éléments suivants : les caméras, les logiciels d'Intelligence Artificielle et les calculateurs embarqués (ECU).

En matière d'assistance à la conduite, Valeo dispose du portefeuille de technologies le plus complet du marché, toutes étant fabriquées à grande échelle. Il s'agit des capteurs à ultrasons, des caméras, des radars et du premier LiDAR 3D à être produit en série et à être conforme aux spécifications exigeantes de l'industrie automobile.

Valeo y ajoute son calculateur embarqué, "le cerveau" capable de fusionner et de traiter les données collectées. L'unité de contrôle recrée une représentation détaillée à 360o autour du véhicule et, grâce à ses algorithmes, assure la détection d'objets et les fonctions liées à la sécurité.

Cette alliance technologique, industrielle et commerciale s'ajoute aux accords de coopération existant de longue date entre les deux sociétés, notamment au niveau des capteurs utilisés sur les Autonom Shuttle. Les applications qui découleront de la première phase de développement sont prévues au cours du troisième trimestre 2022.