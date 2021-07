Valeo : encore des ajustements

(Boursier.com) — Valeo reste hésitant sur les 24 euros ce lundi, alors que les brokers continuent de s'ajuster dans la foulée des comptes semestriels du groupe... CFRA a remonté sa recommandation à "vendre", contre "vendre fort", sur l'équipementier, mais a abaissé son objectif à 20 euros et Berenberg a ajusté de son côté son cours cible de 39 à 35 euros. Valeo a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2021 et a enregistré au premier semestre une progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier semestre, en dépit des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs...

L'équipementier a vu ses ventes progresser à près de 9 Milliards d'euros sur la période janvier-juin, contre 7,1 Milliards d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est ressorti à 1,21 Milliard d'euros au premier semestre, en nette hausse par rapport au montant de 202 millions d'euros enregistré sur les 6 premiers mois de 2020, période marquée par les premiers confinements stricts mis en place dans la quasi-totalité des pays du monde pour tenter d'enrayer une pandémie de COVID-19.

"Dans un contexte difficile, marqué par la pénurie des composants électroniques et la hausse du prix des matières premières, nous confirmons nos objectifs 2021", a commenté le PDG du groupe, Jacques Aschenbroich.

Parmi les autres réactions d'analystes, Invest Securities avait remonté son cours cible à 40 euros en restant à l'achat. Goldman Sachs reste lui à la vente, mais a relevé son objectif de 25 à 28 euros en considérant le premier semestre "comme encourageant, en particulier compte tenu de l'environnement opérationnel difficile dû à la pénurie de semiconducteurs et de la volatilité accrue". Oddo reste aussi à "sous-performance" avec un objectif de cours ajusté à 25 euros. La publication a été jugée "rassurante" à court terme, mais "sans plus" selon l'analyste pour qui il reste difficile d'y voir clair à plus long terme...