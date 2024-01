Valeo : Edouard de Pirey est nommé Directeur Financier

(Boursier.com) — Christophe Perillat, directeur général de Valeo, a nommé Edouard de Pirey en tant que directeur financier de Valeo. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le Groupe, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 2024. Jusqu'à son départ, Robert Charvier accompagnera la transition en tant que conseiller de la direction générale.

"Je suis heureux de nommer Edouard de Pirey à la tête de la Direction Financière. Son parcours riche et diversifié, après bientôt 15 ans dans différentes fonctions au sein du Groupe Valeo, a été l'occasion de démontrer ses qualités professionnelles et humaines. Il a toute ma confiance ainsi que celle du Conseil d'Administration. Je souhaite à Edouard plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je remercie chaleureusement Robert Charvier, qui, tout au long de sa carrière chez Valeo, s'est engagé avec passion et détermination à la transformation du Groupe Valeo.. Le Conseil d'Administration et toute l'entreprise s'associent à moi pour exprimer à Robert notre profonde reconnaissance pour ses contributions exceptionnelles et lui adressons nos meilleurs voeux pour l'avenir" a déclaré Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.

Edouard de Pirey, 47 ans, a commencé sa carrière en 2003 en tant que Directeur de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle Calédonie. En 2006 il rejoint le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en qualité d'adjoint au chef de bureau "énergie, participations, industrie et innovation" au sein de la Direction du budget. En 2007 il intègre le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme conseiller auprès de la Ministre.

Edouard de Pirey débute sa carrière chez Valeo en 2009 en tant que Directeur de la Stratégie et du Plan. En 2012, il est nommé Président de Valeo Chine. En 2018 il revient en France, en qualité de Vice-Président de Valeo Systèmes électriques. En 2021, Edouard de Pirey devient Directeur Général de Valeo LiDAR. Il est nommé Directeur Financier Adjoint du groupe en Juillet 2023.

Edouard de Pirey est ancien élève de l'École normale supérieure de Paris (Ulm), Ingénieur des Mines et ancien élève de Harvard Business School.

Edouard de Pirey est rattaché directement à Christophe Périllat et membre du comité exécutif. Robert Charvier a rejoint Valeo en 1999 au poste de Directeur du Contrôle financier des Opérations avant de devenir Contrôleur financier du groupe en 2007. En janvier 2010, il est nommé Directeur Financier du Groupe Valeo.