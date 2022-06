Valeo dopé par le contrat 'majeur' BMW

(Boursier.com) — Valeo débute la séance en hausse de 2,8% à 19,8 euros environ. L'équipementier et le Groupe BMW ont scellé un partenariat majeur par lequel Valeo fournira le contrôleur de domaine ADAS (Advanced driver-assistance systems), les capteurs et les logiciels pour le stationnement et les manoeuvres à basse vitesse sur la prochaine génération de plateforme BMW 'Neue Klasse' dont le lancement est prévu en 2025. Valeo va développer et produire le contrôleur de domaine ADAS capable de gérer tous les flux de données provenant de l'ensemble des capteurs (d'aide à la conduite) des véhicules du Groupe BMW reposant sur la plateforme Neue Klasse. Toutes les fonctions d'aide à la conduite seront hébergées et traitées par le contrôleur de domaine ADAS de Valeo, lequel sera équipé de SoC Qualcomm Snapdragon. Ainsi, le contrôleur de domaine ADAS intègrera la plateforme logicielle de Valeo pour les manoeuvres à basse vitesse, ainsi que les logiciels de BMW et de Qualcomm pour l'automatisation de la conduite.

Équipé de processeurs automobiles "parmi les plus puissants du marché", le système développé par Valeo, le Groupe BMW et Qualcomm sera capable de générer une cartographie et une compréhension en temps réel de l'environnement du véhicule et de son habitacle. De nouvelles fonctionnalités et mises à jour seront ajoutées tout au long du cycle de vie de la voiture.