(Boursier.com) — Valeo dévoilera au CES 2024 ses innovations pour une mobilité plus verte, plus sûre et accessible à tous

Valeo sera au CES 2024 à Las Vegas du 8 au 12 janvier prochain. "L'innovation dans l'industrie automobile ne cesse d'accélérer. Les technologies que nous présentons cette année au CES illustrent à quelle vitesse les choses dont nous pouvions seulement rêver il y a quelques années deviennent aujourd'hui des réalités, prêtes à transformer radicalement notre quotidien et notre mobilité", explique Geoffrey Bouquot, directeur exécutif de la Stratégie et de l'Innovation de Valeo.

"Valeo est présent au CES depuis 10 ans et nous sommes fiers de présenter cette année encore, sur notre stand et dans nos zones de démonstration, des innovations qui contribuent à une mobilité plus sûre, plus décarbonée, plus connectée et accessible à tous. Avec deux espaces, nous offrons deux fois plus d'opportunités aux visiteurs de découvrir les solutions de Valeo."

L'occasion de retrouver toutes les informations sur les innovations et notamment :

*Le LiDAR Valeo SCALA 3, lauréat du prix de l'innovation CES 2024, logiciel de perception basé sur l'IA.

*Valeo Predict4Range, solution logicielle pour prédire et piloter les stratégies les plus efficaces de gestion thermique des véhicules électriques pour une autonomie de conduite accrue jusqu'à 24%, et une durée de vie de la batterie prolongée.

*Valeo Ineez Air Charging : solution de charge sans fil, la première et la seule à utiliser une fréquence ultra basse, autour de 3kHz, offrant ainsi une expérience de charge plus simple et plus sûre.

*Zeekr x Valeo : dernier modèle du constructeur Zeekr est présenté sur le stand Valeo. Il redéfinit les règles du design des véhicules électriques. Équipé d'un module d'éclairage avant Valeo Thinbilite bifonction de 15 mm de hauteur et de deux panneaux numériques, composés de plus de 1700 LED, il offre aux utilisateurs une expérience unique, personnalisée et interactive.

*Valeo x BMW : solution de téléopération qui permettra aux visiteurs de conduire une BMW Series iX située sur le stand BMW tout en restant sur le stand Valeo.