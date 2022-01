Valeo : dans le mouvement...

(Boursier.com) — Valeo recule modestement de 0,3% à 26,77 euros ce mercredi, alors que le groupe dit s'attendre à une poursuite de l'amélioration des approvisionnements en puces électroniques trimestre après trimestre en 2022, suite au redressement déjà observé sur les trois derniers mois de 2021... Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a relevé à 'neutre' son conseil sur l'équipementier avec un cours de 30 euros dans le viseur. JP Morgan accompagne le mouvement et maintient un avis acheteur sur le titre avec une cible de 33 euros.

Notons par ailleurs que l'équipementier automobile a présenté au CES de Las Vegas le "Valeo UV Air Purifier", lauréat des Innovation Awards du CES 2022... Dès qu'il est activé, le système élimine, en un seul cycle de circulation d'air, plus de 95% des virus, dont le Covid-19, ainsi que toute bactérie ou moisissure présente dans l'air circulant dans la cabine. Les modules conçus par Valeo sont efficaces tout au long du trajet du véhicule avec les passagers à bord...

Le groupe a aussi présenté une borne de détection du covid agrégeant les données de différents capteurs (radars et caméras), et détectant les symptômes du Covid-19, puis proposant un premier diagnostic sans contact, en moins de deux minutes et avec une efficacité "proche de celle d'un test PCR". Ce dispositif, qui pourrait être utilisé à l'entrée d'établissements recevant du public, doit maintenant faire l'objet d'essais cliniques dans divers organismes de recherche médicale à travers le monde.