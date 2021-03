Valeo dans le CAC 40 ESG

(Boursier.com) — Valeo intègre le nouvel indice CAC 40 ESG qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Valeo s'est pour mémoire engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à réaliser 45% de cet objectif dès 2030. Ce plan neutralité carbone 'CAP 50' intègre ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits (Scopes 1, 2 et 3). Grâce aux choix stratégiques qui ont été opérés, Valeo s'est imposé comme le leader mondial de l'électrification des véhicules et de l'assistance à la conduite. En 2020, 94% du chiffre d'affaires première monte a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et permettant d'améliorer la sécurité sur les routes.

Valeo est régulièrement reconnu pour son action globale en matière de développement durable (Environnement, Social et Gouvernance). Le 25 janvier 2021, Corporate Knights a classé Valeo première entreprise du secteur automobile en matière de développement durable parmi les 100 entreprises mondiales cotées, leaders en la matière. En 2020, Valeo a par ailleurs été l'équipementier automobile le mieux noté par les agences de notation extra-financières MSCI (AAA), CDP (A), Sustainalytics et SAM (76/100). Le Groupe confirme également sa place de leader dans l'indice Dow Jones Sustainability (DJSI) World pour la 5ème année consécutive.