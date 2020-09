Valeo : coup d'accélérateur

(Boursier.com) — Très bon début de semaine pour Valeo qui grimpe de 4,6% à 29,8 euros. L'équipementier automobile est dopé par une note de Bank of America qui a porté son cours cible de 27 à 35 euros tout en restant à l''achat'. Le courtier affirme que la JV Valeo Siemens eAutomotive peut devenir "un créateur de valeur clé" pour le titre dans les années à venir. BofA considère que la forte exposition aux voitures hybrides rechargeables et aux voitures électriques à batterie en Europe devrait lui permettre de croître plus rapidement que prévu initialement alors que les volumes surprennent à la hausse.

Alors que les pertes actuelles de la co-entreprise sont dues à une 'R&D' élevée, le courtier voit une voie claire vers la rentabilité au-delà de 2022. La part de Valeo dans l'entreprise commune est désormais évaluée à 6 euros par action contre 4 euros précédemment, ce qui reste prudent. Après de nombreuses années de déception, l'entreprise commune Valeo Siemens devient "plus qu'une simple option", conclut le courtier.