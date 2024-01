Valeo conserve la tête des déposants français de brevets dans le monde

(Boursier.com) — Valeo s'est à nouveau classé en tête des déposants français de brevets dans le monde, avec 1.218 brevets publiés en un an* selon le classement publié par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) qui recense les premiers dépôts publiés auprès des principaux offices de brevets dans le monde.

Les innovations de Valeo sont protégées par un portefeuille de près de 28.000 brevets à travers le monde.

Sur les 1.218 brevets publiés, 44% l'ont été en France, 25% en Allemagne, 8% en Europe (hors France et Allemagne), 11% en Chine et 12% dans le reste du monde, reflétant l'implantation globale du Groupe et sa capacité à profiter des écosystèmes de recherche et développement de ses différents pays.

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo a déclaré : "Le rapport de l'INPI met en évidence la capacité d'innovation des équipes de Valeo dans le monde, dans nos 4 piliers, au coeur de la transformation de la mobilité: : l'électrification, les aides à la conduite, l'éclairage et la réinvention de la vie à bord. Chaque jour, nos équipes trouvent de nouvelles solutions pour rendre la mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente. C'est dans l'ADN de Valeo de démocratiser des technologies de pointe pour les rendre accessibles au plus grand nombre."

Les brevets de Valeo publiés récemment ont notamment porté sur :

-les technologies d'électrification, telles que le moteur électrique sans terres rares, les systèmes électriques auto-refroidis combinant moteur, onduleur et réducteur, les systèmes de refroidissement des batteries ou de chauffage de l'habitacle dédiés aux véhicules électriques, optimisant leur autonomie;

-les technologies d'aides à la conduite, telle que les systèmes d'aide au parking et les caméras;

-les technologies d'éclairage, en particulier l'éclairage haute définition et des solutions d'intégration entre capteurs et éclairage;

-les technologies permettant la réinvention de la vie à bord, avec notamment des systèmes d'affichage optimisés et des systèmes de détection de présence dans l'habitacle.

Valeo accélère également dans la protection de ses innovations logiciels, en complément de la protection des produits et composants.

Pour rappel, Valeo s'est par ailleurs classé, en avril 2023, premier déposant français de brevets à l'Office Européen des Brevets (OEB) pour l'année 2022, avec 588 brevets (31ème au classement). En 2023, l'effort de 'R&D' de Valeo s'est élevé à 2 milliards d'euros, soit 10% du chiffre d'affaires première monte du Groupe.