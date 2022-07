Valeo : confirmation des objectifs 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Valeo est de 9.419 ME, en hausse de 5% par rapport à la même période en 2021.

La marge d'EBITDA s'établit à 11,8% du chiffre d'affaires contre 13,4%.

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à 258 ME, soit 2,7% du chiffre d'affaires. Elle était de 4,6% un an plus tôt...

Le résultat net part du Groupe s'élève à -48 ME, soit -0,5 % du chiffre d'affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de -32 ME. Il était de 90 ME sur le S1 2021...

Au vu des dernières estimations de production automobile, des niveaux actuels des prix des matières premières et de l'énergie, des discussions sur les prix menées avec les clients et de l'efficience opérationnelle, Valeo confirme ses objectifs financiers 2022.