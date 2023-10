Valeo : confirmation de la guidance annuelle

(Boursier.com) — Sur ce troisième trimestre, Valeo affiche une croissance de 4% à périmètre et taux de change constants, soutenue par l'augmentation de la production automobile dans les principales régions, par la forte dynamique de l'activité ADAS et la résilience de l'activité des Pôles Systèmes Thermiques et Systèmes d'Éclairage.

Dans le contexte d'un marché automobile et d'un environnement macro-économique plus contraignants, la société réaffirme ses objectifs 2023 soutenus par le plan d'action d'efficience ainsi que par les nouvelles mesures de réduction des coûts.