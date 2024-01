Valeo : bien placé ?

(Boursier.com) — Valeo avance de 0,2% à 12,1 euros en ce début de semaine et capitalise sur son gain de 4% de vendredi. HSBC a relevé à 'acheter' sa recommandation sur le groupe avec une cible coupée de 19,5 à 15,5 euros. Les équipementiers automobiles sont bien placés pour accroître leur rentabilité et leur valeur, affirment les analystes de la banque. Cela pourrait signifier la fin du cycle de dégradation pour les équipementiers européens, qui ont sous-performé les constructeurs automobiles en termes de croissance du cours de leurs actions et de leurs bpa depuis 2017, lorsque la production de véhicules légers a culminé, selon HSBC.

Les fournisseurs ont gagné en levier d'exploitation en 2023 grâce à la reprise du volume de véhicules, bien que cela ait été largement compensé par les taux de change négatifs et la pression sur les coûts, détaille le broker. "Alors que la pénurie de semi-conducteurs s'inverse et que les coûts des intrants se stabilisent, nous voyons une opportunité pour les fournisseurs de commencer à réduire l'écart de rentabilité et de valorisation par rapport aux constructeurs automobiles".