Valeo : bien équipé malgré tout ?

(Boursier.com) — Valeo reperd 1,2% à 11,95 euros ce lundi, alors que HSBC est pourtant repassé de 'conserver' à 'acheter' sur le groupe avec une cible qui recule cependant à 15,50 euros. Kepler Cheuvreux était auparavant passé de 'conserver' à 'alléger' sur l'équipementier avec un objectif de cours ramené de 13 à 11 euros. L'exercice 2024 s'annonce encore "peu homogène dans le secteur", ce qui n'a pas empêché le groupe de confirmer en fin d'année passée la guidance annuelle.. Le groupe a ainsi réitéré viser un chiffre d'affaires 2023 situé entre 22 et 23 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 3,2 et 4%.

Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs avait relevé sa recommandation à "neutre", contre "vendre" auparavant, en visant un cours de 17 euros, tandis que Oddo BHF estimait qu'après des déclarations beaucoup plus prudentes de la part d'autres fournisseurs, le "ton très optimiste" du DG devrait rassurer le marché après plusieurs années "difficiles"... La visibilité restera néanmoins faible dans ce secteur en 2024 et il est difficile d'espérer un renversement durable du sentiment négatif à l'égard des fournisseurs et de Valeo.