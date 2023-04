Valeo : belle croissance en première monte au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Valeo pour le premier trimestre 2023 s'élève à 5,482 milliards d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2022 en base retraitée (+8% sur la période à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 13% à périmètre et taux de change constants en base retraité. Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement affiche une croissance de 6% à périmètre et taux de change constants en base retraitée.

En première monte, le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite affiche notamment une surperformance de 11 points, grâce au démarrage de nombreux projets dans l'ADAS (en particulier dans le domaine des caméras), dans les principales régions de production (Europe, Amérique du Nord et Chine) confortant sa position de leader mondial. Les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires première monte à périmètre et taux de change constants, de respectivement 21% et 9%.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une surperformance de 14 points en base retraitée (4 points publiés), après prise en compte de l'activité électrique haute tension dont le chiffre d'affaires première monte croît de 69% sur la période. Valeo signale des prises de commandes en systèmes électriques haute tension d'un montant d'environ 4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Elles concernent l'ensemble des technologies Valeo dédiées aux véhicules électrifiés notamment les chargeurs de batterie embarqués et les onduleurs 800V SiC, et ce dans toutes les régions du monde.

L'équipementier automobile table toujours en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE, une marge opérationnelle entre 3,2% et 4% et une marge d'EBITDA comprise entre 11,5% et 12,3%.