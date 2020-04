Valeo : au rebond

(Boursier.com) — A l'image du secteur automobile qui se détend dans son ensemble, Valeo remonte de 7% à 14,80 euros sur fond de nouvelles un peu plus rassurantes sur l'épidémie de coronavirus en Europe qui tend à ralentir... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a ramené son objectif de cours de 38 à 17 euros, tout en restant à 'surpondérer'.

Des arrêts d'usines d'une durée supérieure aux 6 semaines prévues actuellement par Morgan Stanley pourraient entraîner une nouvelle baisse des bénéfices, des liquidités et des actions. Globalement, le courtier table sur une production automobile mondiale en baisse de 12% cette année, avec un plongeon de 25% au cours des deux premiers trimestres. "Il est trop tôt pour être totalement positif" à l'égard des fournisseurs, selon MS, qui continue à favoriser Michelin. Le broker avait réduit son objectif de cours fin mars sur Faurecia de 46 à 38 euros, de 26 à 20 euros sur Valeo et de 125 à 105 euros sur Michelin ('surpondérer').