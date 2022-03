Valeo : Assemblée générale 2022

(Boursier.com) — Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 24 mai 2022, à 14h30, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,35 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 27 mai 2022, avec une date de référence (record date) fixée au 30 mai 2022 et mis en paiement le 31 mai 2022.

Le Conseil d'administration a également décidé de proposer à l'Assemblée le renouvellement des mandats d'administrateur indépendant de Gilles Michel, Bruno Bézard et de Bpifrance Participations représentée par Stéphanie Frachet.