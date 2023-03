Valeo annonce deux nouveaux contrats majeurs pour son LiDAR de troisième génération

(Boursier.com) — Valeo , le leader mondial des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), est fier d'annoncer qu'après Stellantis en 2022, un constructeur asiatique et une société américaine de robotaxis de premier plan viennent de sélectionner son LiDAR SCALA 3. Les commandes de SCALA 3 s'élèvent désormais à plus d'un milliard d'euros.

Les technologies SCALA 1 et 2 de Valeo ont permis de mettre en oeuvre la conduite autonome conditionnelle dans les embouteillages. Grâce à un périmètre d'utilisation plus large et à la gestion de vitesses plus élevées, SCALA 3 accroît considérablement le champ d'action des véhicules individuels autonomes, et donc leur valeur pour le client. Valeo se positionne également comme l'un des leaders de l'équipement des robotaxis : sa technologie éprouvée de troisième génération, la meilleure du marché, permet aux clients de faire de ces véhicules une réalité à grande échelle dans le cadre d'une production en série.

Pionnier du domaine, Valeo reste le leader mondial dans la production de logiciels de perception et de capteurs LiDAR automobiles produits à échelle industrielle et nos clients reconnaissent notre capacité à concrétiser nos ambitions.

Marc Vrecko, Directeur du Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite de Valeo, explique : "Après plus de dix années de recherche et développement et cinq ans de production, la technologie LiDAR de Valeo, protégée par plus de 575 brevets, a démontré sa fiabilité. Ces nouvelles commandes montrent que notre technologie répond aux attentes des différents marchés, qu'il s'agisse de véhicules individuels ou de robotaxis. Elles confortent également notre position de leader mondial dans ce domaine, avec des clients en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Nous sommes ravis de travailler avec de nouveaux partenaires à une mobilité plus sûre et plus automatisée dans le monde entier".