Valeo : alliance stratégique avec SRG Global

(Boursier.com) — Valeo et SRG Global ont conclu un accord d'alliance stratégique, afin de fournir aux constructeurs automobiles les prochaines générations de faces avant intégrant des systèmes lumineux innovants. Cette alliance vise en effet à créer des systèmes d'éclairage extérieur hautement intégrés et stylisés dans les modules avant des prochaines générations de véhicules, en Amérique du Nord et en Europe.

"Nous avons déjà collaboré avec Valeo sur plusieurs projets et avons donc établi un partenariat solide. Nous savons que nous travaillons très efficacement ensemble. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités plus larges que cet accord formel va créer, nous permettant de mieux servir nos clients en leur fournissant des produits nouveaux et innovants", a déclaré Mike Lee, Président de SRG Global.

Aucun détail financier n'a filtré.