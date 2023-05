Valeo : accord avec DiDi Autonomous Driving sur les robotaxis

(Boursier.com) — Valeo a dévoilé un accord de coopération stratégique et d'investissement avec DiDi Autonomous Driving pour développer conjointement des solutions de sécurité pour les robotaxis alors que l'utilisation de véhicules autonomes se développe dans le monde. Les deux acteurs ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome.

Valeo et DiDi Autonomous Driving mettront notamment en place une équipe commune de recherche et développement pour développer des systèmes de sécurité toujours plus performants pour les prochains robotaxis de niveau 4. Le système principal du robotaxi répond aux standards du niveau 4 et permet au véhicule de naviguer de manière autonome et en toute sécurité. Les travaux de Valeo et DiDi Autonomous Driving permettront de lui adjoindre un Pilote de Sécurité Automatique (Automated Safety Pilot).

Ce second ensemble de capteurs et logiciels assurera la redondance du système principal en cas de défaillance, et inclura des fonctions de sécurité supplémentaires conçues pour des scénarios spécifiques. Le Pilote de Sécurité Automatique sera ainsi capable de prendre le contrôle du robotaxi et d'exécuter des actions afin de garantir la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Cette solution de sécurité intelligente sera initialement déployée dans les robotaxis de niveau 4 de DiDi Autonomous Driving.

Aucun détail financier n'a filtré.