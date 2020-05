Valeo accompagnera le plan de relance automobile en localisant en France de nouvelles technologies comme le 48V

(Boursier.com) — Valeo se félicite des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance automobile, préparé avec une grande réactivité et au travers d'un travail constructif avec la filière automobile. En favorisant la transition écologique de la mobilité, ce plan combine une stimulation de la demande et de l'offre, et s'appuie sur les forces industrielles et d'innovation présentes sur le territoire national.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, salue les annonces présentées par le Gouvernement et rappelle que "la France représente pour Valeo une base industrielle d'exportation et le coeur de ses activités technologiques mondiales. Ce plan de relance souligne le positionnement stratégique de Valeo, leader mondial de l'électrification de la mobilité aussi bien que de l'assistance à la conduite, et acteur industriel de référence solidement ancré sur le territoire. Valeo accompagnera le plan de relance automobile en localisant en France de nouvelles technologies comme le 48V".

Valeo emploie 15.500 personnes en France, dans 23 sites de production et 14 centres de 'R&D'. Valeo a soutenu une dynamique de croissance industrielle forte sur le territoire, avec plus de 15% de croissance de ses effectifs depuis 2014, et près de 2 milliards d'euros investis dans son outil industriel en France depuis 2008.

La France héberge pour Valeo des sites industriels leaders mondiaux dans ses métiers de la propulsion électrique, de l'électronique de puissance, de la thermique (refroidissement des batteries et climatisation d'habitacle), ou encore de l'éclairage. 76% de la production française de Valeo sont destinés à l'export.

Les mesures annoncées par le Gouvernement vont renforcer le positionnement de Valeo en France, notamment en permettant de renforcer la localisation de lignes de production des moteurs électriques 48V. Le Groupe s'est imposé comme leader mondial de cette solution technologique d'électrification à coût avantageux, laquelle devrait représenter 30% du marché automobile mondial d'ici à 2030.

Au travers de ce plan, Valeo va ainsi sécuriser la transition de l'activité de sites industriels majeurs en France comme ceux d'Etaples (Hauts de France), de l'Isle d'Abeau (Rhône-Alpes), de Sainte-Florine (Auvergne RhôneAlpes) et de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), en créant de nouveaux emplois et en dynamisant le tissu économique local.

Valeo est aussi un acteur de 'R&D' de référence en France : 1er déposant de brevets depuis trois ans, Valeo représente 15% des dépenses R&D annuelles en France de toute la filière automobile, et emploie plus de 4.000 personnes en 'R&D' en France, en croissance de 50% depuis 2011.

Au travers de la création d'un fonds d'innovation doté de 150 millions d'euros par an, le Gouvernement permet de soutenir l'ancrage local de développements technologiques futurs de Valeo dans des domaines clés tels que l'électrification des véhicules, l'électronique de puissance, la gestion thermique des batteries, l'intelligence artificielle et la fusion des données, le développement du véhicule autonome et connecté, ou encore l'éclairage actif...