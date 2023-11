Valeo accélère encore !

(Boursier.com) — Valeo reprend encore plus de 3% à 12,85 euros ce mercredi après la confirmation de sa guidance annuelle et l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à périmètre et taux de change constants, soutenu par la hausse de la production automobile dans ses principales régions. Le groupe a réitéré viser un chiffre d'affaires 2023 entre 22 et 23 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 3,2 et 4%.

"Dans le contexte d'un marché automobile et d'un environnement macro-économique plus contraignants, nous réaffirmons nos objectifs 2023 soutenus par le plan d'action d'efficience de nos opérations ainsi que par les nouvelles mesures de réduction des coûts", a commenté le directeur général du groupe équipementier, Christophe Périllat.

Brokers moins frileux

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" auparavant, tandis que Oddo BHF ('neutre') estime qu'après des déclarations beaucoup plus prudentes de la part d'autres fournisseurs, le "ton très optimiste" du DG devrait rassurer le marché après plusieurs années "difficiles". La visibilité restera néanmoins faible dans ce secteur en 2024 et il est difficile d'espérer un renversement durable du sentiment négatif à l'égard des fournisseurs et de Valeo. Le broker a ajusté son objectif de cours à 15 euros alors que ses attentes pour 2024 restent largement inférieures au consensus de place.

Stifel qui est à l'achat a expliqué que les ventes sont ressorties conformes au consensus au troisième trimestre... L'analyste trouve les engagements du DG "audacieux", qualifiant de "particulièrement surprenante" l'attente d'une faible croissance à deux chiffres au quatrième trimestre.