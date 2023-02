Valeo a réalisé une marge opérationnelle de 3,2%

(Boursier.com) — Valeo a publié un chiffre d'affaires annuel de 20,03 milliards d'euros, en hausse de 16% en 2022, pour une marge opérationnelle de 3,2%, en repli de 0,8 point. Valeo avait confirmé en octobre dernier ses perspectives pour 2022, tout en précisant que ses résultats s'inscriraient plutôt dans le bas de la fourchette en raison des vents contraires qui soufflent toujours sur l'automobile.

Le groupe visait un chiffres d'affaires compris entre 19,2 et 20 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 3,2% à 3,7%.

Pour 2023, Valeo vise une génération de cash flow libre supérieure à 320 millions d'euros, alors que cette dernière est ressortie à 388 millions l'an dernier.

L'équipementier automobile français cible un chiffre d'affaires compris entre 22 milliards et 23 milliards d'euros en 2023 et table sur une marge opérationnelle située entre 3,2% et 4%.