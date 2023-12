(Boursier.com) — Valeo a produit sa 20 millionième caméra avant intégrant la technologie Mobileye. Cette étape est franchie seulement 12 mois après avoir atteint le 10ème million de caméras avant en novembre 2022. Jusqu'à 40.000 caméras sont fabriquées chaque jour dans 3 sites de production du groupe en Europe et en Chine, pour le compte de 12 constructeurs automobiles.

Le système de caméra avant de Valeo de l'EyeQ de Mobileye contribue à la sécurité des usagers de la route en prenant en charge des fonctions clés telles que le freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Un système de caméra avant est un élément clé pour répondre aux exigences de sécurité définies par les autorités du monde entier, et nous prévoyons que d'ici 2030, environ 90 % des nouvelles voitures seront équipées d'une technologie avancée d'aide à la conduite.

Marc Vrecko, Président du Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite de Valeo, a déclaré : "Valeo offre le plus grand portefeuille de capteurs et de logiciels de perception disponibles sur le marché. Les caméras avant sont l'une des technologies clés pour améliorer la sécurité et seront bientôt installées sur tous les véhicules. Nous sommes très fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape dans la montée en puissance de notre production et dans notre partenariat avec Mobileye. Chez Valeo, nous sommes fiers de contribuer à la sécurité des usagers de la route et nous nous efforçons de rendre notre technologie efficace, mais aussi accessible à tous."

"Depuis notre création, nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité des véhicules pour les conducteurs du monde entier. Notre succès actuel avec Valeo démontre le chemin parcouru ensemble et les opportunités qui nous attendent pour apporter des technologies encore plus avancées à des millions de véhicules au cours des prochaines années. Nous sommes impatients de travailler avec Valeo sur le système sur puce Mobileye EyeQ6 de nouvelle génération qui entrera en production l'année prochaine", a déclaré Nimrod Nehushtan, vice-président senior de la stratégie et du développement commercial chez Mobileye.