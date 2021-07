Valeo : 1er acteur européen du secteur automobile à émettre une obligation indexée sur un indicateur de développement durable

(Boursier.com) — Valeo annonce le placement de 700 millions d'euros, à échéance 3 août 2028, de nouvelles obligations indexées sur un objectif de développement durable à décembre 2025. Valeo est le premier acteur européen du secteur automobile à émettre ce type d'obligation.

Cette émission inaugurale d'obligation indexée sur un objectif de développement durable a permis de placer 700 millions d'euros d'obligations de maturité 7 ans avec un coupon de 1,00%. Credit Agricole CIB a agi comme Conseiller en structuration. BNP Paribas et Credit Agricole CIB ont agi comme Coordinateurs Globaux et, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, CIC, Mizuho, Natixis et Société Générale ont agi comme Teneurs de Livre de cette transaction. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.