Valbiotis : visibilité financière jusqu'au premier semestre 2022

(Boursier.com) — Valbiotis a enregistré au premier semestre 2020 un résultat opérationnel négatif de 2,56 ME et un résultat net négatif d'un montant de 2,93 ME. Ces résultats sont proches de ceux du premier semestre 2019. Les produits opérationnels s'élèvent à 714 KE sur la période, essentiellement constitués du crédit impôt recherche, du chiffre d'affaires et des subventions d'Etat.

Sur le premier semestre, les dépenses de Recherche et Développement ressortent en baisse de 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 1,94 ME. Au 30 juin 2020, Valbiotis disposait d'une trésorerie de 10,91 ME, en progression de 36% par rapport au 31 décembre 2019

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère n'être confrontée à aucun risque à court terme. A ce jour, l'horizon de fin de trésorerie est ainsi estimé au premier semestre 2022.

Sur la base du plan de développement actuel, cet horizon pourrait être prolongé si des revenus complémentaires aux paiements d'étapes déjà programmés avec Nestlé Health Science intervenaient. Cette hypothèse pourrait en particulier intervenir dans le cas d'une mise sur le marché de TOTUM-63 avant l'obtention de l'allégation de santé qui se traduirait par le versement anticipé de royalties progressives sur les ventes nettes. L'horizon de trésorerie communiqué n'intègre pas non plus les revenus issus de nouveaux partenariats stratégiques qui pourraient être conclus sur les autres produits du portefeuille actuel.