Valbiotis : visibilité financière jusqu'à la fin du premier semestre 2024

(Boursier.com) — Les comptes 2022 de la société Valbiotis font apparaître un résultat opérationnel en perte de 12 ME et une perte nette de 12,3 ME. Les frais de R&D s'établissent à 9,1 ME en 2022, après 7,03 ME en 2021.

En 2022, le chiffre d'affaires de Valbiotis a plus que doublé, à 785 KE. Ce montant intègre 298 KE au titre de l'étalement du paiement initial (up front) dans le cadre du partenariat avec Nestlé Health Science (4,68 ME au total sur la durée de vie du contrat) et 487 KE de paiement d'étape (milestone) suite à la première visite du premier patient dans l'étude clinique de mode d'action de sa substance active TOTUM 63 dans la réduction de la glycémie à jeun.

Au 31 décembre 2022, Valbiotis disposait d'une trésorerie de 20,83 ME, proche de son niveau de fin 2021. La société estime que ce niveau lui permet de financer ses dépenses opérationnelles et d'honorer l'échéancier de sa dette financière jusqu'à la fin du premier semestre 2024.

Cet horizon ne tient pas compte en particulier des milestones attendus au cours de l'année 2023 dans le cadre du partenariat global avec Nestlé Health Science sur TOTUM 63, ainsi que des revenus potentiels d'un partenariat de licence et/ou de distribution à l'international pour TOTUM 070, dont la signature est toujours espérée à horizon du second semestre 2023.